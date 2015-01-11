В Верхнем Уфалее очередная крупная коммунальная авария – без воды остался целый район.

В выходные шла откачка воды для установления точной причины порыва. Также работники МУП "Водоканал" оказывали помощь в откачке воды из частного дома, в районе которого произошел порыв. Работы ведутся в штатном режиме», – говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники говорят, что последствия аварии должны были устранены до 18 часов 20 октября.

Напомним, с 22 по 25 сентября более 5 тыс. горожан жили без воды из-за поломки насоса на скважине № 11. МУП «МПО» Водоканал подключило резервную скважину № 30, но из-за слабой мощности насоса поставка воды осуществлялась с низким давлением. С 23 сентября воды не было в двух детсадах и двух школах, частично – в многоквартирных жилых домах.

https://dostup1.ru/accident/V-Verhnem-Ufalee-ocherednaya-krupnaya-kommunalnaya-avariya_121001.html