Губернатор призвал глав городов и районов проводить реальные, а не постановочные встречи с жителями

Алексей Текслер поручил руководителям муниципалитетов регулярно встречаться с жителями. Он пояснил, что часто население задает вопросы местного значения губернатору, когда отвечают за них главы городов и районов/

«Дефицит такого общения на местном уровне всегда заметен. Могу привести много примеров, когда на встречах со мной жители касаются вопросов именно местного значения и не всегда эти вопросы связаны с финансированием, какими-то ограничениями, с невозможностью на местном уровне решить ту или иную задачу. При этом постановочные встречи чиновников никому не нужны. Это тоже периодически у нас происходит, когда приезжает руководитель, заранее собирается так называемый актив, и этот пульс жизни не всегда, на мой взгляд, при таких постановочных встречах чувствуется», — описал ситуацию губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что главы должны четко определить периодичность встреч с жителями, а график этих собраний нужно сделать максимально доступным для населения.

«Всем также известны случаи, когда отсутствие диалога, прямого и открытого разговора приводит к тому, что в территориях накапливается недопонимание, зреют конфликты. Последний пример — это административная реорганизация в Коркинском муниципальном районе. Коллеги, еще раз обращаю внимание, что все решения, связанные с объединением или разделением муниципальных образований, которые затрагивают интересы людей, должны быть проработаны, подготовлены и приняты при условии достижения общественного согласия», —.сказал главам Алексей Текслер.

Пример по Коркинскому району, о котором упомянул губернатор, связан со скандалом. Там хотят объединить Коркино, Первомайский и Розу. Несколько депутаты последней в знак протеста сложили полномочия. В разрешение конфликта пришлось вмешаться руководству области.

http://echochel.ru/news/gubernator-prizval-glav-gorodov-i-rajonov-provodit-realnye-a-ne-postanovochnye-vstrechi-s-zhitelyami/