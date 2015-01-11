Терапевт из Озерска осужден за фальшивые больничные

Врач-терапевт из Озерска осужден за выдачу фальшивых больничных листов, которыми торговал за взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Как отмечают в ведомстве, речь идет о медике, который является сотрудником медико-санитарной части № 71. Врач обвинялся в служебном подлоге и получении взятки. Он пять раз выдавал фиктивные листки нетрудоспособности людям, которые хотели оправдать свое отсутствие на работе. За один из больничных он получил взятку в размере трех тысяч рублей.

На суде были учтены смягчающие вину врача обстоятельства. Его приговорили к исправительным работам на полтора года с удержанием 10% заработка в доход государства.

https://polit74.ru/chelovek-i-zakon/detail.php?ID=72673