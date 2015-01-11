Начался демонтаж здания бывшего училища по адресу: улица Строительная,20

На место проведения работ выехала комиссии по осмотру зданий и сооружений. Члены комиссии убедились, что собственник приступил к демонтажу объекта недвижимости.

Следует напомнить, что здание училища не эксплуатировалось порядка тридцати лет. В 2014 году в процессе торгов оно было продано частному лицу.

Специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации округа неоднократно уведомляли собственника здания о необходимости соблюдения требований безопасности на данном объекте, чтобы на его территории никто не пострадал.

Следует напомнить, что в августе 2019 года произошло обрушение части стены здания со стороны переходной галереи в спортзал. 28 августа комиссия выдала собственнику объекта рекомендации о необходимости демонтажа верхних этажей (со сроком исполнения до 17 сентября 2019). Месяц назад (18 сентября 2019 года) эти рекомендации были направлены собственнику повторно.

14 октября в Управление архитектуры и градостроительства администрации поступило письмо о том, что работы по демонтажу начаты. Впервые за много лет собственником было принято решение в целях обеспечения безопасности произвести демонтаж, сделаны первые шаги в этом направлении.

В конце минувшей недели на место проведения работ вновь выехала комиссия. Во время осмотра здания члены комиссии убедились, что специализированная подрядная организация ООО «Промстроймонтаж» демонтировала часть перегородок, кровли и несущих конструкций, в том числе в месте примыкания переходной галереи к спортивному залу. Выполнены работы по закрытию оконных проемов 2 этажа в месте примыкания переходной галереи к учебному центру ФГУП «ПО «Маяк» (оконные проемы заложены кирпичом). Установлено защитно-охранное ограждение территории (со стороны ул. Строительная металлическим профилированным листом, с других сторон – сетка-рабица и сигнальные ленты). Подъезд к зданию со стороны ул. Уральская огорожен сигнальными лентами, установлен знак о ведении работ. Обеспечена сторожевая охрана объекта.

Как пояснили специалисты ООО «Промстроймонтаж», во время слома конструкций работники предприятия следят за тем, чтобы на территорию не смогли пройти посторонние. В ходе демонтажа разбираются завалы и разрушенные конструкции, строительный мусор в дальнейшем будет вывезен на специализированный полигон ТКО.

– Речь о восстановлении здания не идёт уже давно. Здание несколько десятков лет простояло без окон и дверей. Я считаю, что решение о демонтаже было принято правильное. Фундамент можно исследовать и в дальнейшем использовать. Остальные конструкции имеют свой срок износа, в настоящее время они пришли в негодность, – прокомментировал ситуацию заместитель директора МКУ «УКС» Дмитрий Куваев.

В работе комиссии принял участие заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков:

– Вопрос был проблемный, он постоянно звучал на встречах с избирателями. Здание находится в центре города, в довольно оживлённом районе, рядом учебный центр ФГУП «ПО «Маяк», магазины, общежитие. В последнее время часть конструкций начала разрушаться, что вызывало серьёзные опасения в плане безопасности.

Попытки решить эту проблему предпринимались неоднократно. В настоящее время нашлось решение, которое находится в правовом поле, а главное его можно реализовать на практике. Сегодня мы увидели, что идёт демонтаж. Надеюсь,в дальнейшем собственник проведёт реконструкцию,и это будет обустроенный объект, востребованный жителями города.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40862/