Озерские полицейские подвели итоги операции «Район»

25 октября на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации и собрания депутатов Озерского городского округа, народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 11 граждан по подозрению в совершении преступлений, в том числе 2 лица за раннее совершенные преступления и задержано 1 лицо, находящееся в розыске.

Выявлено 116 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 42, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 36, за иные правонарушения – 38.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 18 мест концентрации правонарушителей. Всего за операцию было проверено 154 лица подучетной категории, из них 39 лиц, состоящих под административным надзором, 135 лиц, состоящие на профилактических учетах.

Полицейские совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Озерского городского округа посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах с целью проверки условий их проживания. Всего было посещено 32 подучетных подростков и 20 родителей, отрицательно влияющих на детей.

Также проверено 14 владельцев огнестрельного оружия.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.