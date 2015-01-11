Лето без долгов: задолженность по имущественным налогам граждан снизилась на 11,3 процента

В течение четырех месяцев текущего года сотрудники Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области информировали жителей Кыштымского, Карабашского и Озерского городских округов о задолженности по имущественным налогам, о применяемых ставках и льготах, разъясняли права и обязанности налогоплательщиков в конкретных жизненных ситуациях. Мероприятия проходили в рамках акции налоговой службы «В отпуск без долгов».

Свыше 200 посетителей налоговой инспекции подключились к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», чтобы вовремя оплачивать налоги, декларировать доходы и получать актуальную информацию по интересующим вопросам.

Благодаря взаимодействию с органами местного самоуправления, управляющими компаниями, в акции налоговой службы приняли участие более 1000 налогоплательщиков: они посетили семинары и «круглые столы», смогли увидеть информационные сообщения в органах местного самоуправления городских и сельских поселений, органах полиции и судебных приставов, отделениях МФЦ, образовательных учреждениях, рынках и торгово-развлекательных центрах, на проходных крупных предприятий, в садовых товариществах, гаражных кооперативах, многоквартирных домах.

Для граждан, не уплативших налоги в срок, наличие задолженности приведет к неблагоприятным последствиям: от ежедневного начисления пени до ограничения выезда за границу, наряду с другими мерами принудительного взыскания задолженности. Инспекция призывает в случае наличия задолженности оплатить любым удобным способом – в отделениях банков и банкоматах, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в мобильном приложении «Налоги ФЛ», через Единый портал государственных и муниципальных услуг.