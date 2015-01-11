Что изменится. Для российских дачников ввели новые льготы

В России вступил в силу закон, по которому взносы дачников больше не будут облагаться налогом на прибыль. Касается это тех людей, которые не состоят в садовых или дачных товариществах.

Теперь огородникам, в том числе в Челябинской области, не придется платить больше, если они покупают, создают или содержат имущество общего пользования.

Также не нужно отдавать деньги за текущий и капитальный ремонт недостроенных зданий, которые находятся в общем пользовании на территории садоводства или огородничества.

В-третьих, отменяется налог на услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом.

В документе больше нет таких понятий как «дача», «дачное строительство», «дачный дом», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».

Закон о льготах для садоводов был подписан Президентом России в сентябре. До этого размер ежегодных выплат был равен сумме целевых и членских взносов участников садовых товариществ. СНТ уже не платят налог на прибыль на сумму взносов их членов. Для индивидуальных садоводов такого правила принято не было.

https://www.cheltv.ru/chto-izmenitsya-dlya-rossijskih-dachnikov-vveli-novye-lgoty/