2019-10-31YEKT07:43:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 31.10.2019 г Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 31 октября 2019 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 4 град. С • атмосферное давление 734 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 94 % • ветер северо-восточный 5 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения В сетях холодного водоснабжения К.М.4, Дзержинского 35, Дзержинского 56 п-5,6, Гайдара 22 п-2, Гайдара 18 п-1,2 с 8ч30м до окончания работ Октябрьская 26 п-4,5 С 8ч30 м до 16 часов Уральская 13 с 9 до 12 часов Иртяшская 7 п-6,7 С 9 до 13 часов Иртяшская 15 п-1 с 12 до окончания 2. В сетях электроснабжения Ленина 12,14,16,18,20,22, Мишенкова 1,3,4 С 9 до 12 часов 3. В сетях горячего снабжения и отопления К.М.4, Дзержинского 35, Дзержинского 56 п-5,6, Гайдара 22 п-2, Гайдара 18 п-1,2 с 8ч 30м до окончания работ Октябрьская 26 п-4,5 С 8ч30 м до 16 часов Семенова 19, Луначарского 7 С 9 до окончания работ Уральская 13, Комсомольск. проезд 5, Набережная 43, Заозерный 1 с 9 до 12 часов Иртяшская 7 п-6,7 с 9 до 13 часов К.М. 22 п-2 С 9 до 14 часов Вниманию жителей округа! По данным Челябинского гидрометцентра, 31 октября по Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, налипание мокрого снега на провода, установление временного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица, порывы ветра до 18 м/с, днем метели. Вниманию жителей города! В связи с проведением строительных работ по 05 ноября 2019 года будет закрыто движение транспортных средств на перекрестке улицы Горная с улицей Монтажников. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 31 октября 2019 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно, осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем, местами сильные, в отдельных районах сильное налипание мокрого снега и гололеда на провода, установление временного снежного покрова, на дорогах сильная гололедица, днем местами метели. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью от 0º до минус 5º, на юге до плюс 5º, днем от минус 4º до плюс 1º, на юге плюс 2-7º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются 3.4.1 Паводковая обстановка: в норме. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращение. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/40948/ alebedeva 2019-10-31YEKT07:43:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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