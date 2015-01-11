Заработал личный кабинет для потребителей электрической энергии

31.10.2019 г. – Гарантирующий поставщик «Уралэнергосбыт» запустил личный кабинет. Теперь абоненты компании могут регистрироваться в новом сервисе и пользоваться базовым функционалом.

Личный кабинет для физических лиц уже доступен на сайте «Уралэнергосбыт». Для регистрации необходимо указать номер сотового телефона, принять лицензионное соглашение и придумать пароль. Далее добавить абонента: ввести номер лицевого счета, номер прибора учета или срок и сумму последней оплаты. Все действия займут не более трех минут. С инструкцией для пользователей можно познакомиться на главной странице личного кабинета. Задача нового сервиса – сделать дистанционное взаимодействие гарантирующего поставщика и потребителей Челябинской области максимально удобным. Вся важная информация о состоянии счета –теперь в режиме онлайн.

В личном кабинете потребители смогут получать информацию по начислениям и задолженностям, видеть историю платежей, передавать показания, а также отслеживать историю их передачи. Сервис позволяет привязать к одному аккаунту сразу несколько лицевых счетов, формировать группы абонентов. Это удобно тем, кто оплачивает счета за электроэнергию родных, например, родителей.

Работа над онлайн-сервисом продолжится. До конца года в личном кабинете появятся дополнительные функции – оплата электроэнергии и электронные квитанции. Также в разработке находится личный кабинет для юридических лиц, который планируется запустить до конца 2019 года.

В период знакомства с новой электронной площадкой потребители смогут оценить её работу и направить предложения в интернет-приёмную на сайте uralsbyt.ru (в поле «Тема сообщения» нужно выбрать строку «Работа личного кабинета»). Мнение потребителей очень важно для компании. Все пожелания будут учтены при доработке.

Напоминаем, что для корректного начисления необходимо передавать показания счетчиков с 1 до 25 числа каждого месяца.

Пресс-служба

ООО «Уралэнергосбыт»