В Минздраве прокомментировали инцидент с санитаркой в больнице Миасса

Больницу № 2 в Миассе (Челябинская область) проверят после инцидента с санитаркой, которая протерла лицо пациентки тряпкой из таза с грязной водой.

Напомним, видео, на котором заметно, как санитарка отчитывает пациентку, а затем вытирает ее лицо грязной тряпкой, попало в соцсети.

Обсуждение разделилось на две части: одни горожане сетовали на бесчувственность персонала больницы, другие говорили, что снимать обнаженную женщину, которая находится в беспомощном состоянии, неэтично. Видео было выложено в соцсетях анонимно.

«Видеосюжет об инциденте в больнице Миасса содержит материалы, отражающие нарушение прав пациента. Министерством здравоохранения Челябинской области инициировано проведение выездной проверки ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении ГБУЗ "Городская больница № 2 города Миасс". По результатам проверки в отношении лиц, допустивших выявленные нарушения, будут приняты дисциплинарные меры», – сообщили в Минздраве.

Отметим, что произошедшее раскритиковала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, анонсировав отставки в больнице. Она также назвала «увольнение лучшей прививкой от равнодушия».

https://dostup1.ru/medicine/V-Minzdrave-prokommentirovali-intsident-s-sanitarkoy-v-bolnitse-Miassa_121492.html