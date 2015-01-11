В России запрещены микрокредиты под залог жилья и другие изменения с 1 ноября

В ноябре 2019 года в жизни россиян произойдет ряд изменений. Это и переход на суверенный интернет, и ограничения при выдаче микрокредитов, и другие новшества.

НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ ДЛЯ МФО

МФО с 1 ноября запрещено выдавать денежные средства под залог недвижимости. Если точнее, поправки к законодательству теперь ограничивают возможность давать займы под залог единственного жилья физического лица либо его доли в квартире. Такая возможность оставлена только организациям, созданным государством, или если речь идет о предпринимательской деятельности.

В течение ближайших пяти лет право на выдачу кредитных займов будет оставлено только организациям, имеющим уставный капитал не менее 5 млн рублей.

СУВЕРЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ

Изоляции российского интернета не будет – суть проекта в том, что с 1 ноября создается специальный центр мониторинга, который будет отслеживать неполадки в сети. Также на него возлагаются функции обеспечения доступности интернета в случае возникновения каких-либо угроз. Важным нововведением стала возможность контроля прохождения трафика между российской и глобальной частями сети интернет.

АВТОМОБИЛИ

Ужесточение требований к тяжелому транспорту. С 1 ноября вступает в силу закон об обязательном использовании тахометра на автомобиле весом больше 3,5 тонны. В эту категорию кроме грузовиков попадают автобусы, микроавтобусы, некоторые модели джипов. Речь идет не только о ТС, принадлежащих юрлицам, но и частном транспорте. При отсутствии тахографа владельцу ТС грозит штраф: 1,5-2 тыс. рублей для физических лиц, 15-50 тыс. рублей – для организации.

Ликвидация бумажных ПТС. Паспорт нового транспортного средства будет оформляться только в электронном виде. Уже выданные бумажные версии документа будут действовать до момента замены.

НЕДВИЖИМОСТЬ

С 1 ноября владельцев недвижимости начнут уведомлять о поступлении документов на отчуждение права собственности, заверенных электронной подписью. Благодаря этому собственник сможет своевременно узнать о попытках незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества. Уведомления будут направляться на электронные адреса, предоставленные гражданами для обратной связи при регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

СЕРТИФИКАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

С 1 ноября становится обязательной ветеринарная сертификация молочной продукции. Изменения затронут все товары данной категории. На ценах нововведение сказаться не должно, поскольку сертификация проводится в электронном формате.

МИГРАЦИЯ И ТУРИЗМ

Туроператоры перестанут возить паломников. Теперь если в целях поездки указано: «посещение мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях», то организацией такого путешествия могут заниматься только «религиозные организации или организации, созданные религиозными организациями, осуществляющими паломническую деятельность». Также человек вправе «организовывать собственные паломнические поездки самостоятельно».

Кроме того, закон требует заключения соглашения между туроператором и религиозной организацией, в случае если тур включает в себя посещение священных объектов, для регулирования порядка посещения и правил поведения туристов.

С 1 ноября в России изменился срок рассмотрения заявления об оформлении вида на жительство, он сократится с шести до четырех месяцев. Теперь вид на жительство станет бессрочным (для всех, кроме высококвалифицированных специалистов). Вид на жительство будет подлежать обмену по достижении возраста 14, 20 и 45 лет. Уведомление о подтверждении своего проживания по виду на жительство теперь подается ежегодно в течение двух месяцев со дня истечения очередного года проживания. Госпошлина за выдачу или замену вида на жительство увеличится с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Убраны квоты для его оформления гражданам бывшего СССР и студентам, закончившим вузы России, а также расширен список тех, кто может претендовать на получение вида на жительство сразу, минуя разрешение на временное проживание. Это в том числе те, кто был рожден на территории РСФСР и ранее имел гражданство СССР, и квалифицированные специалисты, проработавшие в стране не менее полугода.

Упрощается возможность получения гражданства беженцам с Украины, которые до сих пор не имеют гражданства в РФ и получили в России временное убежище.

В Челябинской области консультацию по данным вопросам можно получить в отделе разрешительно-визовой работы Управления по вопросам миграции или по телефонам: (351) 239-08-29, 239-08-41, 239-08-30, 239-08-04, 239-08-10, 239-09-02, 239-08-31, 239-08-33, 239-08-45.

https://dostup1.ru/society/V-Rossii-zaprescheny-mikrokredity-pod-zalog-zhilya-i-drugie-izmeneniya-s-1-noyabrya_121380.html