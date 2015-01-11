Озерские школьники стали победителями и призёрами чемпионата WorldSkills Hi-Tech

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходил Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Для участия в чемпионате, помимо основного состава сборной, была сформирована команда в категории Junior WorldSkills Hi-Tech.
Заявку от Озёрского городского округа подали 9 обучающиеся. После отбора, который провели специалисты АНО «Корпоративная Академия Росатома», был определен финальный состав юниорской команды:
Сетевое и системное администрирование:
Белобородов Т.(МБОУ СОШ №24),
Михалев Г. (МБОУ «Лицей №23»).
Лабораторный химический анализ:
Королева В. (МБОУ «Лицей №39»).
Мехатроника:
Мухин Е., Колодеев М.(МБОУ СОШ №32) .
В течение четырёх недель юниоров готовили эксперты ОТИ НИЯУ МИФИ и ГБПОУ ОзТК.
Итоги чемпионата:
Лабораторный химический анализ (эксперт ГБПОУ ОзТК):
1 место – Королева В. (МБОУ «Лицей №39»)
Мехатроника (эксперт ГБПОУ ОзТК):
1 место – Мухин Е., Колодеев М.(МБОУ СОШ №32)
Сетевое и системное администрирование (эксперт ОТИ НИЯУ МИФИ):
3 место – Белобородов Т.(МБОУ СОШ №24), Михалев Г. (МБОУ «Лицей №23»)
Компетенция «Сетевое и системное администрирование» Озерским городским округом была представлена на чемпионате впервые.
Справочно:
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров. Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.
Информация управления образования администрации.