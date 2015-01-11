Сотрудниками полиции Озерска раскрыто два угона автомашин

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по ЗАТО г. Озерск установили личности и задержали двух ранее судимых за имущественные преступления жителей города, 1997 и 1998 годов рождения, причастных к совершению угона автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2110.

Ранее в дежурную часть обратились женщина и мужчина – владельцы отечественных автомобилей, сообщив, что транспортные средства, припаркованные у домов по улицам Царевского и Советской г. Озерска, ими не обнаружены.

В ходе работы по заявлениям граждан установлено, что подозреваемые с целью передвижения проникли в автомобиль ВАЗ-2107, вскрыв двери, и уехали на нем. Но из-за возникших неполадок мужчины бросили транспортное средство и решили воспользоваться другой отечественной машиной ВАЗ-2110.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до семи лет.

Подозреваемые в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Автомобили возвращены владельцам.