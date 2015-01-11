Оно гаснет? Ученые объявили о начале затяжной «солнечной зимы»

Ученые зарегистрировали новые пятна на небесном светиле, и теперь специалисты из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН считают, что они относятся к 25-му солнечному циклу и предвещают затяжную «солнечную зиму».

Солнечные пятна – это темные области, которые видно на снимках. Обычно температура там ниже, чем на остальных участках, поэтому их видно визуально.

Сейчас ученые заменили особенно низкую активность Солнца, которая называется «солнечной зимой». Этот период уменьшает количество активных магнитных бурь, которые часто могут влиять на самочувствие людей и даже электронику.

2 ноября на Солнце появилось новое такое пятно, которое, по мнению астрономов, относится к новому солнечному циклу. Однако говорить о том, что «солнечная зима» закончилась, пока рано, и минимума солнечной активности можно ожидать только в 2020 году.

Тенденция спада продолжается, но достаточно трудно судить о том, как развивается магнитное поле Солнца. По мнению специалистов, низшая точка активности еще впереди.

С помощью таких пятен на желтом диске ученые могут прогнозировать космическую погоду, но точного метода, который позволил бы увидеть активность Солнца в новом цикле, еще не изобрели.

https://www.cheltv.ru/ono-gasnet-uchenye-obyavili-o-nachale-zatyazhnoj-solnechnoj-zimy/