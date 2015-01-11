Россиян ждет испытание магнитной бурей

На сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН) опубликован прогноз магнитных бурь, согласно которому подобное событие россиян ждет 21-22 ноября.

Возмущения начнутся 20 числа, а 21-го они усилятся до слабой магнитной бури (G1) и будут сохраняться на этом уровне до 22 ноября включительно. В последующие два дня магнитосфера будет еще возбужденной. Уровень геомагнитных возмущений нормализуется только к 25-му. +

Специалисты утверждают, что слабые магнитные бури для людей протекают почти незаметно. Тем не менее, россиянам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем необходимо в такие дня строго выполнять назначения лечащего врача.

https://dostup1.ru/society/Rossiyan-zhdet-ispytanie-magnitnoy-burey_121808.html