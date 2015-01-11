Как завещал президент: губернатор Челябинской области борется с коррупцией

Алексей Текслер лично возглавил областную комиссию по координации борьбы с нечестными чиновниками.

В 28 органах исполнительной власти Челябинской области по инициативе губернатора работают прямые линии по вопросам коррупции. Жители региона могут обратиться к специалистам за консультацией и сообщить о замеченных актах взяточничества. Таким образом, Алексей Текслер ведет деятельность в тональности федеральной политики.

«Наши граждане редко докладывают о случаях проявления коррупции публично. И я думаю, что такие прямые линии могут стать началом большой работы по прозрачности отношений между теми, у кого есть право принятия решений, и между теми, кто может быть подвержен тем или иным коррупционным действиям на разном уровне»,

— комментирует член совета при президенте РФ по противодействию коррупции Галина Окорокова.

Как должен вести себя госслужащий; куда обращаться, если у вас вымогают взятку; что такое конфликт интересов на государственной службе; какая ответственность грозит коррупционеру? На эти и другие вопросы можно получить ответы по телефону горячей линии.

«В Челябинской области действуют в рамках общегосударственной политики. Как известно, первое средство борьбы с коррупцией — это гласность и доступность информации. Но сама по себе информация без наличия гласности и контроля, если она не имеет какой-то ответной реакции, умирает»,

— говорит член рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию коррупции и формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению Владимир Винницкий.

Специалисты считают, что появление таких прямых линий показывает открытость власти и ее готовность к обсуждению проблем.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kak-zaveshchal-prezident-gubernator-chelyabinskoy-oblasti-boretsya-s-korruptsiey/