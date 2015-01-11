Остался последний день, чтобы получить справку для ГИБДД по старой цене

Южноуральцы выстроились в очереди за медсправками для водительских прав – с 22 ноября ее получение существенно ударит по карманам: стоимость увеличится до 4,9 тыс. вместо 250 рублей.

Напомним, с 22 ноября 2019 года вступают в силу изменения в правила медосвидетельствования водителей – теперь они будут проходить химико-токсикологическое исследование мочи и сдавать анализ крови на выявление хронического злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами. Раньше эти анализы брали при обнаружении конкретных симптомов. В Минздраве заявили, что проверка станет эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий.

В южноуральских города отмечается возросший спрос на медицинскую справку по старым требованиям. Еще сегодня получение справки от нарколога в южноуральской столице обойдется автомобилисту в 250 рублей, а завтра – уже в 4,9 тыс. рублей.

Добавим, что анализы на алкоголь и психоактивные вещества нельзя сдавать в частных лабораториях. Эти результаты не будут приниматься.

https://dostup1.ru/medicine/Ostalsya-posledniy-den-chtoby-poluchit-spravku-dlya-GIBDD-po-staroy-tsene_121931.html