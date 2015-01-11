Уже не норма. Синоптики предупредили о резком понижении атмосферного давления

Синоптики рассказали о резком снижении атмосферного давления. Специалисты предупреждают, что это будет похоже на «атмосферную впадину или пилу».

По словам заведующей Гидрометцентром России, повышенное атмосферное давление, составлявшее ранее 748 миллиметров ртутного столба, стремительно снижается и к 29-му ноября составит всего около 732 мм. Этот показатель на 15 миллиметров ниже нормы.

Помимо этого специалисты рассказали, что погода на протяжении всей недели также отметится неустойчивым характером. На Южном Урале температура воздуха будет колебаться от -3 до -10 градусов. Небольшой снег обещают в начале недели, в остальные дни будет без осадков.

Синоптики озвучили регионы, в которых наблюдается аномальная для конца ноября погода. В европейской части страны будет на шесть-восемь градусов выше нормы, а вот в Поволжье сохранятся аномальные морозы.

https://www.cheltv.ru/uzhe-ne-norma-sinoptiki-predupredili-o-rezkom-ponizhenii-atmosfernogo-davleniya/