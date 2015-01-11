Врачи рассказали, как защититься от гриппа на работе

Осенью медики традиционно фиксируют сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как же защитить себя от вирусов в большом коллективе, на работе или учебе? Специалисты дали несколько простых рекомендаций.

Как рассказал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, что в этот период стоит максимально сократить количество рукопожатий и объятий, чаще мыть руки, а рабочий стол, например, не помешает время от времени обрабатывать дезинфицирующими салфетками. При этом врач отметил, что специальные маски неэффективны как мера защиты от заражения, однако в то же время, если их использует уже заболевший человек, то они помогут защитить окружающих его коллег. Менять их следует каждые два-три часа.

Также специалист отметил, что действенным способом профилактики может стать использование различных ароматических масел: например, чайного дерева, эвкалипта, мирры, кедра, можжевельника или хвои. По словам эксперта, в них содержатся вещества, защищающие от вирусов и убивающие бактерии и грибки. К тому же многие из таких масел обладают еще и расслабляющим, успокаивающим эффектом. Поэтому применять их можно в том числе и в общественных местах.

Добавим, что свои рекомендации по профилактике и защите от ОРВИ и гриппа выступил также и Роспотребнадзор. В список вошла не только вакцинация, но и некоторые очень простые средства.

https://www.cheltv.ru/zdorovaya-atmosfera-vrachi-rasskazali-kak-zashhititsya-ot-grippa-na-rabote/