СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 214 происшествий, возбуждено 18 уголовных дел, раскрыто 5.

Сотрудниками полиции за правонарушения в дежурную часть доставлено 13 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 10 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 8 выездов.

Было составлено 360 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 248 протоколов, выявлено 3 водителея за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 31 протокол;

- за мелкое хулиганство –29 протоколов.

Осуществлен 1 выезд кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск