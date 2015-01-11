Управляемый «Торнадо”. На Урале разместят самые мощные ракеты в мире

Безопасность российских границ укрепят новейшими ракетами. Часть из них разместят и в Челябинской области.

Реактивные системы залпового огня “Торнадо-С” на сегодняшний день считаются самыми мощными и дальнодействующими в мире. Каждая система состоит из 12 пусковых установок, стрелять из которых можно как залпом, так и одиночным огнем. Дальность их полета, по последним данным, составляет 120 км, но в будущем может быть увеличена до 200 км.

В Челябинской области, как пишет издание “Известия”, в подразделение 232-ю реактивную артиллерийскую бригаду (РеАБр) на границе с Казахстаном. Соединение основано в 1943 году, одной из первых там была установлена 104 гаубичная бригада высокой мощности. Сейчас на вооружении воинской части стоят РСЗО “Ураган”.

https://www.cheltv.ru/upravlyaemyj-tornado-na-urale-razmestyat-samye-moshhnye-rakety-v-mire/