Проект бюджета-2020 прошел общественную проверку

5 декабря в актовом зале Собрания депутатов состоялись публичные слушания по проекту бюджета Озерского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Участники подробно рассмотрели и в целом одобрили представленный документ.

Общественные обсуждения открыл председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков, провел их заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков при участии специалистов администрации, представителей Общественной палаты и активных граждан.

Следует напомнить, что составлению проекта бюджета предшествовала разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования, а также подготовка сводного финансового баланса, на основании которых администрация разработала проект бюджета и 15 ноября представила его в Собрание депутатов. Затем главный финансовый документ был изучен озерскими парламентариями в профильных комиссиях.

В ходе публичных слушаний перед собравшимися выступил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло с «Прогнозом социально-экономического развития Озерского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Аудитории был представлен подробный анализ показателей в различных сферах (демография, рынок труда, промышленное производство, малое предпринимательство, инвестиции и строительство, ЖКХ и ряд других), характеризующих текущее состояние и будущее округа. В качестве основного для разработки параметров бюджета округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов Александр Жмайло предложил принять консервативный вариант прогноза.

«О проекте бюджета Озерского городского округа на 2019 и на плановый период 2020-2021 гг.» рассказала заместитель главы округа Ольга Уланова.

Она назвала основные параметры: общий объем доходов составит в 2020 году - 3 млрд. 796,4 млн. рублей с ростом к первоначальному плану 2019 года на 12,3 %; в 2021 году - 3 млрд. 440,4 млн. рублей; в 2022 году - 3 млрд. 636,6 млн. рублей.

Общий объем расходов в 2020 году составит 3 млрд. 804,4 млн. рублей, с приростом на 10,0 % к первоначальному плану 2019 года; в 2021 году – 3 млрд. 450,4 млн. рублей; в 2022 году - 3 млрд. 646,6 млн. рублей.

С помощью слайдов участники публичных слушаний познакомились со структурой бюджета на ближайший год, данные были даны в сравнении с предыдущими периодами.

Положительное заключение Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа по проекту бюджета огласил председатель КСП Андрей Глухов: документ для оценки представлен своевременно и соответствует требованиям бюджетного законодательства.

Повесткой публичных слушаний были предусмотрены выступления, в ходе которых муниципальный правовой акт был оценен жителями округа.

Мнение Общественной палаты Озерского городского округа выразила заместитель председателя Людмила Морозова. Она зачитала и передала в рабочую группу публичных слушаний ряд рекомендаций, связанных с управлением финансами и распоряжением бюджетных средств. В том числе, предложила увеличить объем субсидии на выполнение плана-календаря спортивных мероприятий, предусмотреть средства на празднование 75-летия Великой Победы, продолжить практику реализации проектов по наказам избирателей в сфере благоустройства на условиях софинансирования из других бюджетов, организовать силами Контрольно-счетной палаты проверку МБУ «ПКиО» и МУК «Централизованная библиотечная система».

Ряд активных граждан выступили с рекомендациями по вопросам усиления поддержки местного предпринимательства, увеличения затрат на ремонт детских дошкольных учреждений и реконструкцию сетевого хозяйства.

Все пожелания общественности будут изучены рабочей группой на предмет соответствия федеральному законодательству и возможностям местного бюджета - в зависимости от этого, включены в итоговый документ. Дополненные Рекомендации, в свою очередь, будут направлены в Собрание депутатов для принятия решения о бюджете округа на ближайшие три года этим представительным органом.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41309/