ДЭБЦ тепло принял у себя детей с ограниченными возможностями здоровья

6 декабря «Детский эколого-биологический центр» традиционно распахнул свои двери для детей с ограниченными возможностями здоровья из общественной организации "Наши дети".

Более 20 ребятишек вместе с родителями пришли в ДЭБЦ. Ребята покормили кроликов, хомяков, белочек, шиншилл. А затем все гости прошли в зал, где для них было показано цирковое представление цирка «Каштанка». После каждого номера дети могли погладить пушистых артистов, попробовать себя в роли дрессировщика. Каждый ребенок унес с собой маленький сувенир, который воспитанники Центра смастерили на занятиях и подарили ребятам.

Справочно: 3 декабря - Международный день, посвященный людям с ограниченными возможностями. Число детей-инвалидов в Озерском городском округе составляет около 300 человек.

Информация и фото ДЭБЦ

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41330/