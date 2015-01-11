С нулем не оставят. С пенсий предлагают не взыскивать долги

Два законопроекта рассматриваются комиссией правительства РФ. В них говорится о процедуре списания долгов по кредитам, коммунальным и другим услугам.

Так, согласно одному из документов, предлагается полностью запретить взыскание долгов с пенсионных начислений. Другая инициатива: оставлять должнику сумму в размере МРОТ при списании с заработной платы. Такие меры обеспечивают неприкосновенность минимального дохода, необходимого для существования должника.

Отметим, что на сегодняшний день пенсия считается видом дохода, с которого можно удержать различные проценты по долгам. Но теперь эти начисления хотят включить в список неприкосновенных социальных выплат. Например, страховые пенсию по старости и инвалидности, накопительную пенсию, пенсионное обеспечение военнослужащих и правоохранительных органов, а также пособия по временной нетрудоспособности.

Однако, при этом долги за услуги ЖКХ предлагается из списка не исключать, и так же списывать их с пенсионных выплат. Но долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

Таким образом, у пенсионера и трудящегося после списания обязательно должен будет остаться прожиточный минимум. Сейчас для этого разрабатываются поправки в Трудовой кодекс.

https://www.cheltv.ru/335264-2/