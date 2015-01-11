Роскачество напоминает о бдительности в сезон новогодних онлайн-распродаж

Роскачество предупредило об активизации интернет-мошенников в период рождественских и новогодних онлайн-распродаж – причем осторожность следует соблюдать обеим сторонам сделок, как покупателям, так и продавцам.

Основные правила безопасности онлайн-сделок для покупателей: изучать профиль продавца, его рейтинг, отзывы (особенно если аккаунт был зарегистрирован несколько дней назад); не соглашаться на предоплату; не переходить на сайты по подозрительным ссылкам из сообщений на интернет-площадке или в SMS (доменное имя может быть очень похоже на интернет-адрес известного магазина, но написано с ошибками или содержать лишние символы, например, avitoo вместо avito).

При дорогостоящих сделках следует отнестись осторожно к ценам ощутимо ниже рыночных, кроме того, дорогую покупку лучше совершить лично: тщательно проверить товар перед покупкой, а если продавец или курьер не дает это сделать, нервничает и спешит – воздержаться от приобретения.

Что касается продавцов, им эксперты Роскачества рекомендуют не сообщать покупателю избыточные данные своей карты и коды из SMS, не привязывать к своим картам чужие телефонные номера и не передавать товар «курьерам», если безналичная оплата еще не прошла – факт совершения транзакции необходимо проверять лично со своего устройства.

https://dostup1.ru/society/Roskachestvo-napominaet-o-bditelnosti-v-sezon-novogodnih-onlayn-rasprodazh_122513.html