Вирус постоянно мутирует. Как защититься от ВИЧ?

Как защититься от ВИЧ-инфекции? Именно этот вопрос обсуждали медики из более чем десятка стран, которые съехались в Челябинск. За последнее время вирус изрядно мутировал.

Челябинские специалисты начинают конференцию с тревожной статистики: каждый день ВИЧ в регионе заражается 12 человек. Область находится в первой десятке по заболеваемости вирусом в России. А еще, добавляют медики, болезнь “взрослеет”.

“Сейчас возраст от 30 до 50 лет – самый трудоспособный возраст, больше 70% среди них случаев заражения ВИЧ-инфекцией”, – отмечает заведующая отделом профилактики Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Наталья Кущева.

В России чаще всего выявляют штамм вируса А6. Он постоянно мутирует: из-за этого подобрать антидот становится сложнее. Поэтому важно предупредить заболевание. Увинду Виджевира из Шри-Ланки поделился опытом своей страны. Там проводят профилактические уроки для детей и молодежи. На его родине живет 21 млн человек, а инфицированы – всего пять тысяч. В Челябинской области эта цифра в шесть раз больше! Особенно важно оказывать заболевшим не только медицинскую, но и психологическую помощь.

“Конечно, это тоже человек. Мы не можем говорить, что с ним не надо ничего делать, мы общаемся с ними. Но главное, надо давать знания, как избежать этого в будущем. Все мы люди и они имеют право жить по-нормальному”, – подчеркивает аспирант Южно-Уральского государственного университета Увинду Виджевира.

В следующем году у врачей план-максимум: снизить число новых зараженных с двух миллионов до 500 тыс. А к 2030-му и вовсе искоренить распространение ВИЧ.

“Но это не значит, что больные куда-то денутся: улетят на Луну, Марс. Это означает, что пациенты будут жить, получать терапию, и жить такой же жизнью, как не инфицированные люди”, – поясняет старший научный сотрудник ФБУН “Центральный НИИ эпидемиологии” Наталья Ладная.

На площадке медуниверситета участники и гости конференции смогли пройти экспресс-тестирование. Свой ВИЧ-статус узнали больше ста человек.

https://www.cheltv.ru/335374-2/