Предприятия округа получат субсидии из местного бюджета

Предпринимателям частично компенсируют затраты на покупку оборудования, создание новых рабочих мест и развитие производства.

По словам начальника управления экономики администрации округа Александра Жмайло, компенсация затрат предпринимателям происходит уже несколько лет подряд. На субсидию из местного бюджета могут претендовать компании, которые развивают производство, покупают оборудование и создают новые рабочие места. Компенсация затрат предпринимателям — это результат работы муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

– В настоящее время средства аккумулируются на уровне субъекта федерации, софинансирование муниципальной программы из бюджетов других уровней с 2018 года не осуществляется. В 2019 году из местного бюджета для поддержки предпринимателей было выделено 300 тысяч рублей, – поясняет Александр Жмайло.

По результатам проверки документов предпринимателей, на получение субсидии, претендовали 4 предприятия: ООО «Завод «УралТехПром», ООО «Озерский приборный завод», ООО «Уральский завод теплообменного оборудования» и ООО «Уральский маслозавод». При этом два предприятия ранее не получали финансовую поддержку из бюджета округа, однако продемонстрировали положительную динамику по всем критериям. Два других предприятия в прежние годы уже получали субсидию. С учётом этих обстоятельств, по итогам обсуждения, участники Общественного координационного совета рекомендовали распределить субсидии следующим образом:

- ООО «Завод «УралТехПром» – 100 тысяч рублей,

- ООО «Озерский приборный завод» – 80 тысяч рублей,

- ООО «Уральский завод теплообменного оборудования» – 60 тысяч рублей,

- ООО «Уральский маслозавод» – 60 тысяч рублей.

По запросу уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области Александра Гончарова участники совещания также подготовили свои предложения по решению проблем предпринимательского сообщества округа. Для решения многих из них требуется внести изменения в законодательство. Озерские предприниматели рекомендовали уполномоченному обратить внимание на меры по стимулированию развития малого бизнеса, созданию условий для деятельности небольших предприятий, предоставлению им помощи, а также предусмотреть на уровне федерации льготные режимы налогообложения для тех, кто создаёт новые рабочие места.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41401/