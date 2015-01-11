Пенсионный фонд сообщил срок доставки январских пенсий

Пенсионный фонд России авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года – соответствующее решение было принято на заседании правления ПФР.

«В конце декабря 2019 года Пенсионный фонд авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года. Начиная с 25 декабря отделения ПФР начнут перечисление средств Почте России, с 27 декабря – в кредитные организации, включая Сбербанк», – говорится в сообщении.+

Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь 2020 года начнется с 30 декабря.

«Пенсионерам, получающим выплаты через Почту России, доставка будет организована по стандартному графику, начиная с 3 января 2020 года», – уточнили в ПФР.

Напомним, с 1 января 2020 произойдет индексация страховых пенсий и материнского капитала, с 1 февраля – ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг, с 1 апреля – социальных и государственных пенсий.

https://dostup1.ru/society/Pensionnyy-fond-soobschil-srok-dostavki-yanvarskih-pensii_122788.html