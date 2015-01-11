В Челябинской области потеплеет до 0 градусов

Аномальное тепло придет в западные районы Челябинской области днем 27 декабря – столбики термометров покажут ноль градусов.

Ночью прогнозируется 16-21 градус мороза, в низинах температура опустится до минус 26. На западе ожидается минус 7-12 градусов. Днем воздух прогреется до минус 5-10 градусов, в низинах будет минус 14, на западе – до нуля. Прогнозируется переменная облачность, местами пройдет небольшой снег.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-0-gradusov_122945.html