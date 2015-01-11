Южноуральцы могут сообщить о мусоре на «горячую линию»

В связи с новогодними праздниками в Челябинской области увеличилось количество мусора на контейнерных площадках – южноуральцы могут сообщить о нем по телефонам «горячей линии».

Весь спецтранспорт по вывозу отходов переведен на круглосуточный режим работы. Также выведены дополнительные бригады для оказания помощи в уборке контейнерных площадок, которые должны обслуживать управляющие организации.

О переполненных контейнерах можно сообщить на телефоны «горячей линии» региональных операторов:

- Челябинский, Магнитогорский и Карабашский кластеры обслуживает «Центр коммунального сервиса». Телефон «горячей линии»: 8 (351) 200-33-83.

- Кыштымский кластер обслуживает ООО «Спецсервис». Телефон: 8 (35151) 2-01-21.

- Горный кластер обслуживает МУП «Комритсервис». Телефон: 8-800-201-11-04.+

Если вы заметили замусоренную контейнерную площадку, рекомендуется обращаться в управляющую организацию, которая обслуживает данную контейнерную площадку.

В случае возникновения претензий к работе регоператоров, рекомендуется обращаться на телефон «горячей линии» Минэкологии: +7-922-758-32-07.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-smogut-soobschit-o-musore-na-goryachuyu-liniyu_123060.html