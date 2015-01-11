Поверка счетчиков пойдет по новым правилам

Единственный и юридически защищенный факт поверки счетчиков отразят в реестре Росстандарта.

Поправки в законе «Об обеспечении единства измерений» гласят, что проверив приборы учета, специалист добавит данные в реестр Федеральной государственной информационной системы «Аршин», находящийся в открытом доступе.

В свою очередь, энергетическая компания «Россети» планирует заняться установкой «умных» счетчиков с июля текущего года.

С такой системой пользователи получат возможность вносить данные заводского номера счетчика самостоятельно, а также отслеживать результаты прошедших осмотров и знакомиться с датами следующих.

Новые меры начнут действовать в сентябре 2020 года, считается, что они понизят факты мошенничества.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/poverka-schetchikov-poydet-po-novym-pravilam/