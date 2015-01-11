Южноуральцы определились с требованиями к приютам для животных

В Челябинской области определились с новыми требованиями к приютам для животных. Больше никаких ветприемников, обязательная антигельминтизация, стерилизация, вакцинирование и идентификация «потеряшек».

Приказ об утверждении нового порядка содержания приютов для животных подписал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. Новый порядок, помимо регламентации деятельности приютов, вводит новые правовые нормы содержания животных в приютах в соответствии с федеральным законом, принятом постановлением правительства Российской Федерации в ноябре 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, с начала 2020 года прекращается деятельность так называемых временных ветприёмников. Животные без владельцев после отлова (правила отлова приняты первым порядком) будут попадать в приюты, и в течении 21 дня проходить на базе приютов ветеринарные и другие необходимые процедуры: антигельминтизацию, стерилизации, вакцинирование и другие. Там же животные будут проходить идентификацию. Сегодня уже известно, что для этого будут использоваться бирки разного цвета, чтобы можно было понять, в каком году животное уже было в приюте.

Также документ содержит порядок оказания ветеринарной помощи животным, а также требования к ветеринарному пункту и стационару, требования к выгулу, кормлению и поению животных. Карантинное помещение, изолятор и ветеринарный пункт могут отсутствовать на территории приюта с содержанием менее 100 животных при условии наличия договора с организациями, оказывающими такие услуги.

В порядке утверждены формы журнала движения животных в приюте, актов приема-передачи животных, приёма в приют животного, оставленного без надзора, которые заполняются на каждое животное (в приюте также могут содержаться животные, имеющие хозяев, но на договорной основе).

Часть положений порядка содержания приютов для животных вступит в силу 1 января 2021 года. Это позволит имеющимся частным приютам привести в соответствие с новыми требованиями свои помещения, не допустив закрытия и в то же время выполнив «букву закона».

Добавим, с 1 января 2020 года муниципалитеты наделены полномочиями по организации мероприятий по отлову бездомных животных без владельцев, их транспортировке и передаче в приюты и их содержанию. Эта работа будет обеспечиваться за счет предоставляемых из областного бюджета субвенций местным бюджетам. Объем финансирования составит порядка 20 миллионов рублей.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/yuzhnouralcy-opredelilis-s-trebovaniyami-k-priyutam-dlya-zhivotnyh