В полном составе. Правительство России подало в отставку

В полном составе. Правительство России уходит в отставку. Об этом заявил глава кабмина Дмитрий Медведев после оглашения послания Президента Федеральному Собранию.

Об этом решении председатель Правительства сообщил на встрече с Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию… Это существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти… Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить Президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку”, — цитирует Дмитрия Медведева РИА Новости.

Глава государства поблагодарил Правительство за работу и сказал, что планирует в ближайшее время встретиться с каждым членом кабмина. Также российский лидер попросил чиновников до формирования нового кабмина выполнять свои обязанности.

Кроме того, сегодня стало известно , что в Правительстве появится новая должность – заместителя председателя Совета безопасности. Президент сообщил о намерении предложить ее Дмитрию Медведеву. В круг его обязанностей будет входить обеспечение обороноспособности и безопасности страны.

https://www.cheltv.ru/pravitelstvo-rossii-ushlo/