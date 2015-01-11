Ушёл из жизни тренер, преподаватель, бывший директор ДЮСШ

19-го января 2020г. после непродолжительной болезни ушел из жизни Плахотнюк Валерий Петрович.

Родился 12 сентября 1946г. в Севастополе. Закончив в 1969г. Смоленский институт физической культуры, приехал в наш город.

Вся его жизнь связана со спортом и детьми. Валерий Петрович работал тренером-преподавателем по плаванию в ДЮСШ Горспортсовета, был директором этой школы в течении 7 лет. За эти годы многие дети научились плавать, выполнили нормативы массовых разрядов, кандидатов в мастера спорта, 5 воспитанников стали мастерами спорта СССР по плаванию.

На несколько лет уезжал в родной и любимый город Севастополь, вернувшись, Валерий Петрович трудился заместителем начальника в управлении по Физической культуре и спорту администрации ОГО, после - инструктором-методистом.

Последние годы занимался с людьми пожилого возраста (инструктор-методист по адаптивной физкультуре) в МУ «Комплексный центр» УСЗН.

Прощание с Валерием Петровичем состоится 22.01.2020 в 14:00 в ритуальном зале Ленина 50.