Южноуральцы могут отказаться от бумажных квитанций за свет

«Уралэнергосбыт» сообщает о модернизации сервиса личного кабинета – теперь его пользователи смогут отказаться от бумажных квитанций за электроэнергию и получать счета в электронном формате.

Для доступа к опции необходимо зарегистрироваться в личном кабинете «Уралэнергосбыт», подтвердить электронную почту и выбрать способ доставки документа – «Получать счета на e-mail». Квитанции будут приходить на указанный при регистрации электронный адрес в первых числах каждого месяца. Для всех, кто уже имеет учетную запись в личном кабинете, электронные платежки доступны для скачивания и просмотра в разделе «История». При возникновении вопросов по начислениям электронные квитанции имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

«Надеемся, что новый функционал будет востребован. Электронная квитанция не может запоздать или потеряться, она всегда доступна на вашей почте или в личном кабинете точно в срок. Также отказ от бумажных носителей в пользу электронных – это небольшой вклад каждого в сохранение природных ресурсов нашей страны», – комментирует генеральный директор компании Александр Батраков.

Кроме того, в личном кабинете упрощена процедура добавления абонента. Теперь она осуществляется по 10 цифрам лицевого счета без кода района. Вместо даты установки счетчика в разделе «Информация о приборе учета» появилась дата следующей поверки.

Напоминаем, что зарегистрироваться в личном кабинете можно по ссылке на сайте URALSBYT.RU или через QR-код, размещенный на квитанции. Для регистрации необходимо указать номер сотового телефона, принять лицензионное соглашение и придумать пароль. Далее добавить электронную почту и абонента: номер лицевого счета, номер прибора учета или срок и сумму последней оплаты. Все действия займут не более трех минут. С инструкцией для пользователей можно познакомиться на сайте URALSBYT.RU. Либо на официальных страницах «Уральской энергосбытовой компании» в социальных сетях.+

В личном кабинете потребители могут получать информацию по начислениям и задолженностям, видеть историю платежей, передавать показания, а также отслеживать историю их передачи.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-mogut-otkazatsya-ot-bumazhnyh-kvitantsiy-za-svet_123402.html