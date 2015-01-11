Вебинар для южноуральских предпринимателей о налогом режиме для самозанятых

22 января 2020 года в 14.00 часов Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской области проведут обучающий вебинар на тему «О специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход» (о самозанятых)».

Планируется, что в вебинаре примут участие: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, заместитель руководителя УФНС по Челябинской области Марина Екимова, общественный представитель по налогам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Алевтина Белешова, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Челябинской области Кирилл Фролов, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по Челябинской области Евгений Ермоленко.

Интересующие вопросы по заявленной теме вебинара Вы можете отправить на электронную почту ombudsman174@mail.ru для включения в программу.

Трансляция будет осуществляться на сайте ОТВ.

Ссылка на онлайн-трансляцию будет размещена на сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41740/