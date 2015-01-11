Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.01.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 23 января 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 2 град. С

• атмосферное давление 716 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 77 %

• ветер Юго-западный 5 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения Гайдара 22п-11, Советская 24 С 9 до окончания работ

Победы 54, Ленина 80, Дзержинского 50, Семенова 12п-1 С 9 до 13 часов

К.Маркса 4п-8 с 13 до 16 часов

2. В сетях электроснабжения Дзержинского 38, Матросова 16 с 9 до окончания работ

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 22 п-11, Ермолаева 7,9,11 с 9 до окончания

Гайдара 9п-2, Гайдара 25 п-1,2,3 С 9 до 12 часов

Победы 54, Ленина 80, Дзержинского 50, Иртяшская 9, Семенова 12 п-1 с 9 до 13 часов

Блюхера 17, К.Маркса 20 п-5 с 9 до 15 часов

Победы 29 С 13 до окончания работ

К.Маркса 4 п-8 с 13 до 16 часов

Уважаемые владельцы коттеджей по ул. Ермолаева 7,9,11!

В связи с ремонтными работами на теплосети 23.01.2020 г. с 9 часов до окончания работ будет отключена теплосеть по обратному трубопроводу на здания. Просим в тепловых узлах закрыть обратный трубопровод теплосети и принять меры по недопущению размораживанию внутренних систем теплоснабжения в зданиях коттеджей.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 января 2020 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью небольшой снег, местами умеренный, на крайнем западе до сильного, днем местами небольшой снег, мокрый снег, на крайнем западе до умеренного, в отдельных районах метели, гололедные явления. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью минус 3-8°, днем минус 1-6°.

НЯ: не прогнозируется

ОЯ: не прогнозируются

3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав и прогнозируется дальнейшее увеличение толщины льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 обращение.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/41755/