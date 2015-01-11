Евгений Щербаков отметил высокий темп работ на «Высоте»

23 января в ходе рабочей поездки по Озерску глава округа Евгений Щербаков посетил площадку строящейся ледовой академии «Высота», где накануне была заложена последняя свая, а подрядчики готовятся к следующему этапу строительства.

Мы сегодня убедились, что реализация соглашения с Группой ЧТПЗ идет полным ходом, выполнен значительный объем работ, в марте подрядчики приступят к монтажу металлоконструкций. Строительство идет уверенными темпами, что очень радует. Надеюсь, в 2021 году мы получим современный достойный объект не только по меркам Челябинской области, но и страны, - рассказал Евгений Щербаков.

Представитель подрядчика, главный инженер проекта Александр Сергийко пояснил:

- На сегодняшний день выполнена работа с буронабивными сваями, их было 208, закончены земляные работы. Из нулевого цикла мы выходим в конце марта, в середине марта начнется поставка и монтаж металлоконструкций. По предварительным расчетам, за лето мы соберем каркас здания. Проект интересный, арена по оснащению и качеству исполнения будет на самом высоком уровне.

Депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Евгений Иванов уверен: ледовая академия «Высота» необходима Озерску.

- Дети готовы заниматься спортом, готовы самостоятельно посещать спортивные секции, но поскольку сейчас крытые катки находятся в соседних городах, для многих жителей Озерска пока это не совсем доступно. Территориальная удаленность не позволяет многим юным жителям Озерска круглогодично и полноценно заниматься выбранными видами спорта. «Высота» необходима, чтобы родители, которые тоже зачастую загружены работой, могли спокойно отпускать своих детей в спортивные секции. Очень рад, что в Озерске строится современный спортивный объект.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41785/