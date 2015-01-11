Полмиллиарда – ветеранам. Какие пособия выплатят фронтовикам и труженикам тыла

На Южном Урале официально началась подготовка к юбилею Победы. Уже в ближайшее время стартует реставрация памятников, ветераны будут получать медали и выплаты, а творческие коллективы репетировать номера для главного торжества, которое пройдет 9 мая на площади Революции в Челябинске. Впервые число мест для зрителей увеличат до трех с половиной тысяч. А сцена будет смонтирована с обзором в 360 градусов.

75-летие Победы в Челябинской области отметят с размахом. Особое внимание – ветеранам. Сегодня в регионе – 886 фронтовиков. И важно уделять им внимание не только в праздник.

В этом году региональные власти поддержали тружеников тыла – их пятнадцать тысяч. Ежемесячные выплаты увеличились с 270 до 1600 рублей. На соцподдержку всех ветеранов из казны области направят почти полмиллиарда. Стали известны и первые подробности праздника.

700 вокалистов и тысяча танцоров выступят на концерте в формате 360 градусов. Чтобы его увидели больше горожан, закупят “мобильные” трибуны. Их установят со стороны проспекта Ленина и у музея искусств.

«В прошлые годы было около 600 сидячих мест, то в этом году, в общей сложности, 3522 места. Ну и будут еще стоячие места», – объясняет Вадим Евдокимов, заместитель губернатора Челябинской области.

Впервые в праздничной программе задействуют боевую авиатехнику.

«Четверка Су-34, двойка Су-34, 2 вертолета Ми-8. Сейчас решается вопрос по автобронетанковой технике, её прохождения», – рассказывает Олег Климов, заместитель губернатора Челябинской области.

Одна из задач – привести в порядок военные мемориалы. 35 из них требуют срочного ремонта до 30-го апреля.

«Найдите возможность решить проблему, которая в данный момент является важной. Выглядеть, так сказать, при праздновании каждый муниципалитет должен достойно», – говорит Алексей Текслер, губернатор Челябинской области.

https://www.cheltv.ru/kakie-posobiya-vyplatyat-frontovikam/