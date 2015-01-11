Правительство РФ проиндексирует соцвыплаты и пособия с февраля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которым с 1 февраля 2020 года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в размере 1,03.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

«Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», – говорится в документе.

Уточняется, что индексация выплат и пособий коснется также граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (Челябинская область), а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Добавим также, что с 1 февраля будут проиндексированы на 3% ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, ежемесячные денежные выплаты и ежегодная денежная компенсация инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, ежемесячная денежная выплата Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

https://dostup1.ru/society/Pravitelstvo-RF-proindexiruet-sotsvyplaty-i-posobiya-s-fevralya_123635.html