Озерский театр кукол стал участником Всероссийской программы «Большие гастроли»

Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ завершил анализ заявок на гастроли и не обошел вниманием театр закрытого атомного города.

В 2020 году в рамках программы «Большие гастроли» зрители смогут увидеть лучшие постановки театров со всей страны — как спектакли, уже завоевавшие зрительское признание, так и премьеры. Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля. Предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории.

"Золотой петушок" летит на гастроли в Республику Коми. Покажет три спектакля: «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», «Дорожная азбука», «Новая рэпка». Крошка Енот едет с радостью, ведь его уже знают и любят в Сыктывкаре, в 2015 году на Международном фестивале "В гостях у Мойдыся" этот спектакль был признан лучшим.

"Дорожная азбука" – настоящая инструкция по безопасности. Только театр может доходчиво и ярко напомнить о правилах дорожного движения и уберечь детей от аварийных ситуаций. Важной информацией театр кукол поделился с детьми Касли, Кыштыма, Златоуста, Озерска… Пора двигаться дальше.

Спектакль-игра в телевизионное шоу «Новая рэпка» – необычная история, юные зрители получают уникальную возможность побывать на сцене и сыграть одну из ролей русской народной сказки «Репка» в компании профессиональных артистов.

«Большие гастроли для детей и молодежи 2020» - это творческое сотрудничество и обмен опытом, укрепление дружбы с регионами и новые зрители. География программы простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки!

Задействовано 85 регионов. 267 театров, в том числе 70 театров кукол.

Будет показано 2000 спектаклей.

Александр Калягин, народный артист РФ, председатель СТД России:

- Театр без гастролей - мертвый театр! Стране было тяжело - мы выживали... Началась наша красивая, счастливая жизнь. "Большие гастроли" - это крупнейший гастрольный проект России. Если мы хотим думать о стране, наших людях, о патриотизме, воспитании, надо помнить, что не хлебом единым жив человек...

Информация и фото Озерского театр кукол «Золотой петушок».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/41905/