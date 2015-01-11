ЕГЭ в Челябинской области в 2020 году сдадут более 16 тыс. человек

Сдавать ЕГЭ в 2020 году в Челябинской области будут более 16 тыс. человек, причем 1,5 тыс. из них – выпускники прошлых лет, сдавать экзамены в форме государственных выпускных экзаменов (ГВЭ) планируют более 300 участников.

Обязательные предметы – русский язык (96,2%) и математика (профильную сдают 55,2%, базовую – 40%). Другие предметы обучающиеся сдают на добровольной основе, по выбору, для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в вузы.

Выпускники, получившие неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике, вправе изменить выбранный ими ранее уровень для повторного участия в аттестации в резервные сроки.

По словам начальника Управления начального, основного, среднего общего образования Минобрнауки Елены Тюриной, самым популярным предметом по выбору у 11-классников остается обществознание, хотя число его участников из года в год снижается: так в 2019 году составило 48,2%, в 2020 году – 47% от числа сдающих.

«Далее по популярности идут физика (22,6%) и биология (21,5%). Число сдающих информатику и ИКТ в 2020 году увеличилось на 1% по сравнению с 2019 и составило 16%. Химию и историю выбрали чуть больше 10% участников ГИА в 2020 году, английский – 10% выпускников. Наименее популярными предметами остаются литература и география. Иностранные языки, кроме английского, также не очень популярны среди выпускников Челябинской области: немецкий язык планируют сдавать 39 участников, французский язык выбрали 22 участника, испанский язык – двое. Впервые в 2020 году в регионе четыре участника выбрали ЕГЭ по китайскому языку», – прокомментировала Елена Тюрина,+

Напомним, ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на Официальном информационном портале ЕГЭ и на сайте «Регионального центра оценки качества и информатизации образования».

https://dostup1.ru/society/EGE-v-Chelyabinskoy-oblasti-v-2020-godu-sdadut-bolee-16-tys-chelovek_123957.html