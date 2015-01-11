Молодые ученые Челябинской области смогут получить до миллиона рублей на жилье

Глава региона предложил выплачивать молодым ученым, имеющим семьи, до одного миллиона рублей на решение жильной проблемы. Эти средства пойдут на субсидировании покупки жилья, оплату первоначального взноса или основного кредита по ипотеке.

Решение о финансовой поддержке научных кадров губернатор озвучил в ходе встречи с аспирантами Южно-Уральского медицинского университета.

По словам Алексея Текслера, цель инициативы – помощь молодым ученым, которые занимаются практической наукой и кто хочет связать свою жизнь с Челябинской областью. Регион готов вкладывать средства в поддержку науки, молодых и талантливых южноуральцев, решивших работать на благо Южного Урала и его жителей.

«Я надеюсь, совет молодых ученых активно подключится, – подчеркнул губернатор. – Важно, чтобы мы оказывали такую поддержку нуждающимся, тем, кто продвигает нашу науку, и я готов выделять до миллиона рублей каждому на такую поддержку. Учитывая те решения, которые озвучил недавно президент России в своем послании и на Совете по науке и образованию: сейчас материнский капитал будет выделяться на первого ребенка – это 466 тысяч в этом году. За второго и третьего ребенка также предусмотрены значительные меры государственной поддержки. Плюс миллион, о котором говорю я, и в принципе можно думать о том, чтобы создавать молодую семью, связывать свою судьбу с Южным Уралом. Мы обязательно такую программу сделаем».

Как подчеркнул Алексей Текслер, в регионе более трех тысяч молодых ученых, поэтому такая инициатива должна быть востребована.

На встрече с аспирантами губернатор также обсудил с ними вопросы поддержки региональных вузов. По его мнению, в крупных городах нужно создавать комфортную среду для молодежи, а также все условия для работы и профессионального роста. Так, в 2020 году в рамках договоренности с Российским фондом фундаментальных исследований увеличивается грантовая помощь на реализацию научных проектов молодых исследователей – будет выделено 100 млн рублей (50 млн из регионального бюджета, еще 50 млн – из РФФИ). Заявки на участие можно будет подать уже весной. Раньше в таких объемах гранты не выделялись, и их софинансирование из регионального бюджета позволит южноуральским ученым продвигать свои проекты.

Напомним, ранее губернатор обсуждал новые меры поддержки молодых ученых с полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым.

«Президент четко определил задачу — поддержка региональных вузов, готовящих специалистов для области по самым важным направлениям. Развитие науки и образования — важнейшая задача. Мы думаем о будущем Челябинской области, которое связано с молодежью, именно они помогают региону быть сильнее», — отметил губернатор.

https://up74.ru/articles/news/117603/