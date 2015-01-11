В Озерске состоялась акция «День сдачи ЕГЭ родителями»

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки несколько лет подряд организует всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

В прошлые годы участники акции сдавали экзамены по русскому языку и математике. На этот раз родителям было предложено проверить свои знания по истории. Мероприятие приурочено к «Году памяти и славы», которым объявлен 2020 год.

14 февраля в школе № 33, ставшей на время пунктом проведения ЕГЭ, родителей выпускников школ № 24, 25, 27, 30, 32, лицеев № 23 и 39, представителей администрации и общественных организаций встретили начальник управления образования администрации округа Любовь Горбунова и начальник отдела общего и дополнительного образования Анна Теплыгина. Участники «ЕГЭ для родителей» оставили верхнюю одежду в одном из кабинетов, с собой – только паспорт и гелевая ручка. Мобильные телефоны в аудиторию для проведения ЕГЭ брать нельзя.

- Цель данного мероприятия – проинформировать родителей, показать, как проходят ЕГЭ учащиеся одиннадцатых классов, успокоить тех, кто излишне волнуется. Родители, которые прошли процедуру единого государственного экзамена, смогут в своих школах рассказать о тонкостях его проведения, поделиться своими впечатлениями, - отметила Любовь Горбунова.

Александр Жмайло, начальник управления экономики администрации сдает «ЕГЭ для родителей» не в первый раз.

- В прошлом году сдавал экзамен по русскому языку, в этом проверю свои знания по истории. Процедура подготовки довольно сложная. Главное, чтобы учащиеся имели качественные знания и готовились не столько к процедуре, сколько к ответам на экзаменационные вопросы.

Следует отметить, что подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов ежегодно начинается с первых чисел сентября. Составляются списки учеников, проверяются персональные данные, от выпускников принимаются заявления с указанием тех предметов, которые они будут сдавать в период государственной итоговой аттестации. На протяжение всего учебного года проводятся мероприятия в рамках подготовки к ЕГЭ, учащихся обучают правилам заполнения экзаменационных бланков, инструктируют по работе с контрольно-измерительными материалами.

Организаторы ответили на вопросы родителей об организации медпомощи, если она понадобится, о возможной процедуре апелляции, о недопустимости пользования шпаргалками. Участников акции проинструктировали, выдали КИМы, помогли правильно заполнить бланки, показали, в каком порядке учащиеся должны занять места в аудитории. Работа включает в себя 11 заданий. Например, расположить в хронологической последовательности исторические события: отречение от престола Николая Второго, кругосветное плавание экспедиции Магеллана, отмена крепостного права в России. Один из вопросов посвящен блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Ориентируясь по картографическому материалу, участники акции должны были ответить на вопросы о Куликовской битве. На выполнение всех 11 заданий отведено 30 минут.

Мария Ларионова, мама выпускника лицея № 23 поделилась впечатлениями:

- Именно сегодня я поняла, как давно окончила школу. Было очень интересно и волнующе – оказаться на время выпускником. Для нас, родителей, сейчас самое главное – настроить детей на работу. От проведения акции осталось благоприятное впечатление, я поняла, что особенно волнующихся детей успокоят, все объяснят.

По окончании акции все участники получили сертификаты.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41999/