Расписание показа фильмов в кинотеатре ЦКДиМ «Мир»

Кинотеатр ЦКДиМ "Мир" приглашает взрослых и детей на просмотр кинофильмов!
20.02.2020, четверг
10-00 Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант, 6+, 120 руб
11-30 Мульт в кино. Выпуск № 113, 0+, 100 руб
12-30 Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн, 0+, 100 руб
13-30 Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант, 6+, 120 руб
15-00 Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн, 0+, 100 руб
16-00 Калашников, 12+, 120руб (при групповом посещении от 10 чел – 100 руб)
18-00 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн, 18+, 160 руб
21.02.2020, пятница
10-00 Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант, 6+, 120 руб
11-30 Мульт в кино. Выпуск № 113, 0+, 100 руб
12-30 Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн, 0+, 100 руб
16-00 Калашников, 12+, 120руб (при групповом посещении от 10 чел – 100 руб)
18-00 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн, 18+, 160 руб
20-10 Калашников, 12+, 120руб (при групповом посещении от 10 чел – 100 руб)
Тел. для справок 5-92-65.