Расписание показа фильмов в кинотеатре ЦКДиМ «Мир»

2020-02-20YEKT08:07:00

Кинотеатр ЦКДиМ "Мир" приглашает взрослых и детей на просмотр кинофильмов! 20.02.2020, четверг 10-00 Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант, 6+, 120 руб 11-30 Мульт в кино. Выпуск № 113, 0+, 100 руб 12-30 Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн, 0+, 100 руб 13-30 Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант, 6+, 120 руб 15-00 Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн, 0+, 100 руб 16-00 Калашников, 12+, 120руб (при групповом посещении от 10 чел – 100 руб) 18-00 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн, 18+, 160 руб 21.02.2020, пятница 10-00 Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант, 6+, 120 руб 11-30 Мульт в кино. Выпуск № 113, 0+, 100 руб 12-30 Мегащенки Электролапы и Шиммер и Шайн, 0+, 100 руб 16-00 Калашников, 12+, 120руб (при групповом посещении от 10 чел – 100 руб) 18-00 Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн, 18+, 160 руб 20-10 Калашников, 12+, 120руб (при групповом посещении от 10 чел – 100 руб) Тел. для справок 5-92-65. http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42050/

2020-02-20YEKT08:07:00

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +

Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+

{shuffled_0}