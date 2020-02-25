Текслер издал постановление о скупке у населения оружия и боеприпасов

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о проведении в 2020-2025 годах операции «Оружие» по добровольной сдаче гражданами незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Граждане, изъявившие желание сдать незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на возмездной основе, предоставляют в территориальные отделы органов внутренних дел заявление (...)», – говорится в постановлении.

Отказать в выплате денежного вознаграждения могут при сдаче учебных макетов и художественных копий, а также в случае, если оружие является «непригодным для использования по основному назначению (неисправное состояние)».

За переносные зенитно-ракетные комплексы южноуральцы смогут выручить 35 тыс. рублей, автомат – 8 тыс., пистолет или револьвер – 6 тыс., охотничий карабин – 7 тыс., газовое оружие самообороны – 2 тыс., метательные взрывчатые вещества (порох, твердое ракетное топливо и другие) – 60 рублей за 100 граммов, патроны калибра 22LR примут за 2 рубля за штуку.

https://dostup1.ru/society/Texler-izdal-postanovlenie-o-skupke-u-naseleniya-oruzhiya-i-boepripasov_124312.html