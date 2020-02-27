Эксперты рассказали, как вернуть деньги за сорванный из-за коронавируса тур

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею. Связано это с распространением в этих странах коронавирусной инфекции.

Как только Ростуризм выступит с такими же рекомендациями, тогда, по заявлению Альянса туристических агентств, клиент имеет право расторгнуть договор с туроператором и получить обратно деньги за несостоявшуюся поездку. Гарантирует это право закон о туристской деятельности.

Тем не менее, это не означает, что удастся вернуть стоимость в полном объеме. Такое возможно только в случае, если воздержаться от поездки в страну из-за военного конфликта или природного катаклизма рекомендует МИД. Пока ведомство с такими заявлениями из-за ситуации с коронавирусом не выступало. Также вернуть полную сумму тура оператор должен, если поездка отменяется по его вине: например, не удалось забронировать отель или билеты.

Кроме того, в качестве компенсации туроператоры предоставляют возможность перенести свой отдых на другие даты или сменить страну для визита. Так как большинство заказов сделаны на лето, клиенты предпочитают пока не отказываться от планов и ждать, наблюдая за ситуацией.

Тем не менее, российские ведомства вводят не запрет на въезд в перечисленные страны, а лишь приводят свои рекомендации. Туристы по прежнему могут выехать в Италию, Иран и Южную Корею, но будут обязаны соблюдать необходимые меры безопасности.

https://www.cheltv.ru/kak-vernut-dengi-za-sorvannyj-tur/