Озерчане снова на пьедестале глк «Егоза»!

Практически каждые выходные глк "Егоза" старается разнообразить досуг своих гостей, проводя самые различные мероприятия, в том числе и соревнования для поклонников горных лыж и сноуборду.

Не стали исключением и минувшие выходные!

29-го февраля на известной горе в кыштымских лесах прошел 2-й этап открытых соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду Озерского городского округа «Кубок Егозы» среди любителей и ветеранов.

Интерес к слалому и слалому-гиганту в России вспыхнул после Олимпиады в Сочи, где российский сноубордист Виктор Уайлд впервые в истории завоевал золото в обеих дисциплинах. Эти азартные и зрелищные соревнования на сноубордах и горных лыжах регулярно проводятся по всему миру.

Зрелище крайне увлекательное, ведь параллельный слалом – это одновременный спуск с горы двух спортсменов на сноубордах или горных лыжах. Соревнующиеся стартуют в равных условиях с одной и той же вершины и зигзагами спускаются между красных и синих флажков. Победителем становится тот, кто быстрее пришел к финишу.

1-е место в категории "Сноуборд" среди мужчин до 39 лет занял озерчанин Евгений Грачёв. Ранее Евгения часто можно было увидеть на подобных соревнованиях, ведь впервые на сноуборд он встал в возрасте 5 лет! На 2 года он выбыл из соревновательного процесса из-за травмы колена, но сейчас, судя по результату этой гонки, Евгений вполне готов вернуться в строй! Тем более, на такой родной и знакомой с детства горе "Егоза"!

Ещё один участник соревнований озерчанин Егор Усольцев отметил, что в этом году кататься было особенно интересно, так как на мероприятие приехали "злые" свердловчане! Так, шутя, Егор отметил успехи наших уральских соседей.

Между тем, традиционную поддержку не только словом, но и делом, оказывала и жена Егора - Екатерина, занявшая 3 место. И, конечно, дочка Алиса, которой в этом году исполнится 3 года, но она уже пробует себя на заснеженных склонах Егозы!

Итоги соревнований:

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Женщины

1.Ветлосемина Ирина Озерск

2.Федорович Ольга Озерск

3.Усольцева Екатерина Озерск

Мужчины 55 лет и старше

1.Кулешов Владимир Озерск

2.Васильев Владимир Озерск

3.Рамазанов Тахир Миасс

Мужчины 40-54 года

1.Миоршкин Константин Снежинск

2.Чиканов Антон Екатеринбург

3.Верховод Евгений Озерск 2

Мужчины до 39 лет

1.Григорьев Алексей Екатеринбург

2.Усольцев Егор Озерск

3.Муравьев Станислав Екатеринбург

СНОУБОРД

Женщины

1.Митрофанова Анастасия Озерск

2.Семенова Арина Озерск

Мужчины

1.Грачев Евгений Озерск

2.Шувалов Андрей Озерск

3.Игнатьев Василий Снежинск

Александра Лебедева