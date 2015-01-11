Администрация готова штрафовать подрядчиков за скользкие тротуары

Специалисты управления капитального строительства и благоустройства при контроле за содержанием улично-дорожной сети применяют фотофиксацию самых проблемных участков.

По словам дорожников, раняя весна для них – самое проблемное время. Специальная смесь, рассыпаемая на тротуарах, не задерживается на обледенелой поверхности и стекает вместе с талой водой. Жалобы на гололед начинают поступать в дежурные службы примерно с 06:00-07:00 часов утра, когда озерчане идут на работу.

Специалисты УКСиБ ежедневно объезжают город и фиксируют все места, где традиционно возникают проблемы. Когда состояние тротуара не отвечают нормативу – комиссия выписывает акт по ненадлежащему состоянию улично-дорожной сети.

- Если замечания оперативно не устраняются - оформляются предписания, затем применяются штрафы. Такова обязательная процедура. У нас есть претензии ко всем подрядчикам, - подчеркивает первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Напомним, сегодня в округе за содержание улично-дорожной сети отвечают две подрядные организации: в новом городе - ООО «Синегорье», в старом городе - ООО «ДорСтройУрал», которая обслуживает также дороги поселка Метлино и загородные трассы.

- В последние дни УКСиБ обращает особое внимание подрядчиков на гололед, но одномоментно засыпать сразу всё не представляется возможным. И все-таки мы стараемся справиться с проблемой и обеспечить безопасность пешеходов и водителей. Может быть, подрядчики действуют не так оперативно, как хотелось бы, но задействуют все свои ресурсы. К слову, чем больше мы разбросаем песочно-щебеночной смеси, тем больше проблем будет весной, когда сойдет снег. У нас получится просто песочница на всех улицах - с этим тоже надо будет бороться, поэтому где найти ту золотую середину - это риторический вопрос, на который ответить невозможно, - продолжает Иван Сбитнев.

Помимо улично-дорожной сети, администрация усиливает работу и с управляющими компаниями. Каждый раз после снегопадов или при гололеде коммунальщики получают телефонограммы, в которых указана необходимость уборки во дворах. В случае, если управляющая компания не исполняет свои обязанности, специалисты администрации рекомендуют обращаться в Государственную жилищную инспекцию, которая может применить к УК административное взыскание.

- Слабо реагируют на наши обращения и хозяева магазинов: мы видим, что даже в непосредственной близости от крыльца торговых зданий корка льда достаточно плотная. Хотя очевидно: если прилегающая территория убрана и подготовлена соответствующим образом, то и покупательский поток увеличивается. Часть торговых предприятий стараются какую-то работу на прилегающих территориях делать, но у нас очень много вопросов к федеральным сетям, - констатирует Иван Сбитнев.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42181/