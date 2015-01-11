Жительница Озёрска заявила, что лишилась матки из-за халатности врачей

Тридцатипятилетняя женщина заявила, что из-за халатности врачей роддома Озерска она больше не может иметь детей – свою историю она рассказала в соцсетях.

По словам Анастасии, рожать в Озерске ей пришлось, так как она является военнослужащей и проходит службу в этом городе. Здорового ребенка она родила в срок, 17 февраля. Через неделю женщину выписали из роддома, но по ее словам, не провели контрольное УЗИ. Вскоре у женщины открылось кровотечение и 26 февраля ее экстренно госпитализировали.

«Планировали провести выскабливание полости матки. Состояние мое резко ухудшилось, усилилось кровотечение, значительно снизился уровень гемоглобина и в экстренном порядке меня увезли в операционную. В ходе операции мне ампутировали матку и разъяснили это тем, что не было сделано контрольное УЗИ после родов, послед полностью не вышел. Из-за халатности медперсонала и врачей родильного дома Озерска я больше не могу иметь детей», – рассказала женщина.

По словам Анастасии, ее супруг обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку качества оказания медицинской помощи и наказать виновных. Женщина остается в больнице для обследования.

https://dostup1.ru/medicine/Chelyabinka-zayavila-chto-lishilas-matki-iz-za-halatnosti-vrachey_124511.html